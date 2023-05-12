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В Нью-Йорке поддержали принятие закона о запрете дискриминации полных

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Фото: Getty Images
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Городской совет Нью-Йорка поддержал в пятницу, 12 мая, принятие закона о запрете дискриминации по росту и весу при трудоустройстве, предоставлении жилья и в любых общественных местах. Об этом сообщает издание HRDive со ссылкой на заявление совета.

При этом закон не запрещает работодателям предлагать стимулы, поддерживающие похудение в рамках добровольной программы оздоровления.

Документ одобрили 44 представителя совета, пятеро высказались против инициативы.

Как уточняет издание со ссылкой на аналитический данные, при приеме на работу большинство работодателей действительно отклоняет резюме людей, которые страдают ожирением.

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Ранее, 8 апреля, в США выступили с требованием запретить биологическим спортсменам-мужчинам, которые идентифицируют себя как лица другого пола, соревноваться с женщинами.

Авторы отмечают, что во многих видах спорта мужчины рождаются с врожденными физическими и спортивными преимуществами и заставлять женщин конкурировать с ними несправедливо.

Ранее, в январе прошлого года, в США был принят указ о предотвращении дискриминации на основе гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Согласно документу, мужчинам и мальчикам, которые идентифицируют себя как женщины, разрешено заниматься женским спортом и пользоваться туалетами и раздевалками, предназначенными для женского пола.

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