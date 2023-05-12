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Эксперты назвали способ защититься от дыма лесных пожаров

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Курганские фармацевты рассказали, как можно защититься от дыма лесных пожаров.

Как отмечает «Ура.ру» в пятницу, 12 мая, одноразовая медицинская маска не сможет защитить легкие от дыма, наиболее эффективным в такой ситуации будет респиратор с фильтром.

Специалисты подчеркнули, что если от угарного газа защита не требуется, то маски лучше выбирать по типу «барьерный риф» с клапаном.

Респиратор с фильтром, как отмечают фармацевты, также защищает от табачного дыма и автомобильных выбросов, пишет Life.ru.

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Ранее 12 мая стало известно, что дым от крупных пожаров в Свердловской области долетел до Перми из-за северо-восточного ветра по периферии антициклона. Специалисты фиксируют некоторое ухудшение видимости и отчетливый запах гари, отмечает «Федеральное агентство новостей».

11 мая врач-аллерголог Надежда Логина рассказала, какие заболевания могут возникнуть из-за загрязненного смогом воздуха. По ее словам, некоторые люди, надышавшись дымом, могут столкнуться с приступами бронхиальной астмы, сообщает телеканал «360». Она посоветовала максимально минимизировать контакт со смогом, закрывать окна в квартирах, а на улицу выходить в респираторе.

10 мая телеканал «Звезда» сообщал, что пожары на Урале уничтожили сотни домов и десятки тысяч гектаров леса, привели к гибели десятков людей. Общими усилиями удалось остановить пожары на подходе к нескольким населенным пунктам.

Как отмечает сайт aif.ru 10 мая, на карте пожарной обстановки МЧС жирное красно-оранжевое пятно растянулось от Урала до Байкала, вокруг Транссиба с небольшими «рожками» в сторону Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Горит земля — леса, поля, луга, пламя слизывает целые деревни и поселки так, как это уже случилось в Курганской области, где исчезла большая часть застройки вдоль шоссе Тюнина.

7 мая НСН сообщал, что в деревне Юлдус Курганской области горит школа и 20 жилых домов. Жителей деревни эвакуировали. Ранее стало известно, что в регионе из-за пожаров объявили эвакуацию жителей деревень Плоская, Кодское, Редькино, Сладко-Карасинское, поселков Увал и Смолино. Тушение пожаров осложняется аномальной жарой и сильными порывами ветра.

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