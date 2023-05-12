Разработано приложение для определения экологичности автомобилей

Автовладельцы смогут отследить углеродный след своей машины с помощью цифрового двойника транспортного средства. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба НТИ «Автонет».

Такую информацию предоставит автовладельцам аналитическая платформа Simble, созданная для расчета «умного» каско. Она способна в короткие сроки оценивать стиль вождения с помощью датчиков смартфона, который находится в салоне автомобиля во время движения. Для этого владельцам необходимо зарегистрироваться в бесплатном приложении Simble, в котором содержится цифровая модель транспортного средства.

Полученные данные сопоставляются с техническими характеристиками автомобиля с помощью искусственного интеллекта, который помогает платформе спрогнозировать выделяемый углеродный след машины. Разработчики подчеркнули, что собираемые данные будут обезличенными. Для точного прогноза необходимо будет пользоваться приложением в течение двух-трех месяцев, чтобы наиболее детально изучить манеру вождения владельца автомобиля.

По словам разработчиков, созданная ими аналитическая платформа даст возможность собрать детальную, сегментированную информацию о загрязнении окружающей среды с привязкой к любой местности в любое время. Такая информация, например, будет полезной для исследований экологических организаций.

23 марта вице-премьер Александр Новак предложил смягчить экологические требования к бензину, поручив Росприроднадзору изучить возможность использования монометиланилина (ММА) в качестве присадки для производства бензина К5 (включает АИ-92, АИ-95, АИ-98). Чиновник поставил службе задачу оценить влияние этой добавки на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека.