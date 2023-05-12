Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий Poly-Pack в Луганске
Мир
Небензя заявил о 61 уголовном деле, возбужденном в отношении священников УПЦ на Украине
Мир
В США заявили об отсутствии планов передать Киеву ракеты большей дальности
Экономика
В Минэке обсуждают возможность для россиян закрывать информацию о давнем банкротстве
Происшествия
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Самарой
Происшествия
В Луганске прогремели два взрыва
Мир
Президент Турции пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы страны
Спорт
Россиянин Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в категории до 100 кг
Общество
В Минстрое сообщили о готовности рассмотреть введение льготной арктической ипотеки
Армия
ВСУ нанесли по Луганску удар ракетами с дальностью стрельбы 150 км
Авто
В Мордовии задержаны торговцы фальшивыми водительскими удостоверениями
Мир
Экс-директор по продажам NBCUniversal Яккарино стала новым гендиректором Twitter
Происшествия
Двое детей пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Старомайорское в ДНР

Разработано приложение для определения экологичности автомобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автовладельцы смогут отследить углеродный след своей машины с помощью цифрового двойника транспортного средства. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба НТИ «Автонет».

Такую информацию предоставит автовладельцам аналитическая платформа Simble, созданная для расчета «умного» каско. Она способна в короткие сроки оценивать стиль вождения с помощью датчиков смартфона, который находится в салоне автомобиля во время движения. Для этого владельцам необходимо зарегистрироваться в бесплатном приложении Simble, в котором содержится цифровая модель транспортного средства.

Полученные данные сопоставляются с техническими характеристиками автомобиля с помощью искусственного интеллекта, который помогает платформе спрогнозировать выделяемый углеродный след машины. Разработчики подчеркнули, что собираемые данные будут обезличенными. Для точного прогноза необходимо будет пользоваться приложением в течение двух-трех месяцев, чтобы наиболее детально изучить манеру вождения владельца автомобиля.

По словам разработчиков, созданная ими аналитическая платформа даст возможность собрать детальную, сегментированную информацию о загрязнении окружающей среды с привязкой к любой местности в любое время. Такая информация, например, будет полезной для исследований экологических организаций.

Пошли на взлет: в России увеличились продажи новых автомобилей
Российский авторынок впервые за два года показал положительный результат

23 марта вице-премьер Александр Новак предложил смягчить экологические требования к бензину, поручив Росприроднадзору изучить возможность использования монометиланилина (ММА) в качестве присадки для производства бензина К5 (включает АИ-92, АИ-95, АИ-98). Чиновник поставил службе задачу оценить влияние этой добавки на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023