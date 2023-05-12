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Жителям Приморья пообещали пасмурную рабочую неделю

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Пасмурная погода с дождями ожидается на юге Приморского края на следующей рабочей неделе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на синоптиков из Примгидромета.

Уже в понедельник, 15 мая, регион окажется в зоне влияния фронтальных разделов циклона, который переместится с южных районов Якутии на Хабаровский край. Местами ожидаются кратковременные дожди. Минимальная температура составит +5…+12 градусов, максимальная — +18…+25 градусов, на побережье +10…+16 градусов.

В ночь на вторник регион останется под влиянием фронтальных разделов, сохранится неустойчивая погода с осадками. Днем появятся прояснения, дожди прекратятся. Это приведет к повышению температуры. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +22…+30 °C, на побережье +12…+20 °C.

«Более-менее интенсивные дожди мы ожидаем в среду. Ночью с юго-запада подойдет новый фронтальный раздел, начнутся дожди, а днем пройдут почти повсеместно, их интенсивность увеличится», — сообщили в Примгидромете изданию zr.media.

Синоптики добавили, что облачность уменьшит прогрев, максимальная температура в большинстве районов станет на 2–7 градусов ниже, чем накануне. Также в связи с ожидаемыми дождями возможно улучшение пожароопасной обстановки в регионе.

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