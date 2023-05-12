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Daily mail сообщила о возмущении Зеленского из-за проведения «Евровидения» в Лондоне

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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение в связи с тем, что «Евровидение» перенесли слишком далеко от Киева. Об этом 12 мая сообщила газета Daily Mail.

«С самого начала я считал, что если мы не можем провести «Евровидение», то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например в Словакии, Польше, или в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться», — процитировало издание Зеленского.

В материале отметили, что комментарии украинского президента прозвучали, несмотря на новости о том, что Великобритания поставит стране ракеты большой дальности Storm Shadow. Ранее странами Запада поставка ракет такого типа не одобрялась.

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11 мая Европейский вещательный союз (ЕВС) не удовлетворил просьбу Зеленского выступить с посланием в финале конкурса. По словам представителя союза, это нарушило бы один из основополагающих принципов мероприятия — не транслировать политическую повестку.

23 июня 2022 года ЕВС лишил Украину возможности провести «Евровидение» на своей территории. Организаторы отметили, что власти страны не могут гарантировать безопасность зрителей и участников. В связи с этим было решено, что конкурс пройдет в Ливерпуле в период с 9 по 13 мая.

Киев получил право на проведение музыкального конкурса в 2023 году после победы Kalush Orchestra годом ранее. Несмотря на то что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы не сочли это поводом для дисквалификации и аннулирования результатов.

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