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Заводы стран ЕАЭС собрали рекордное количество легковых автомобилей

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В апреле на заводах стран ЕАЭС было собрано самое большое количество легковых автомобилей за год. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В апреле 2022 года предприятия стран ЕАЭС выпустили 20 тыс. машин. К этому показателю число собранных за месяц легковушек приблизилось лишь дважды: в декабре прошлого года и в феврале 2023 года.

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Всего с начала 2023 года объем производства легковых автомобилей составил 148,8 тыс. единиц, что на 41% меньше по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2022-го. Причиной такого разрыва в показателях стала более высокая сравнительная база, заложенная в I квартале 2022 года.

Пальму первенства уверенно удерживает АвтоВАЗ: в апреле завод выпустил 25,3 тыс. легковых автомобилей Lada. На втором месте расположился бренд Haval ― 7,6 тыс. единиц, на третьем месте находится Geely ― 4,6 тыс. единиц.

12 мая стало известно количество проданных в России новых автомобилей за первые четыре месяца 2023 года: 314,5 тыс. транспортных средств ― это на 12% меньше, чем за первые четыре месяца 2022 года.

По данным экспертов, без малого 80% проданных в 2023 году новых автомобилей были легковыми ― 246,9 тыс. Таким образом, продажи легковушек снизились на 15% по сравнению с результатами периода с января по апрель прошлого года. Также спад продаж наблюдается в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV): за указанный период в России продали 23,5 тыс. машин, что на 27% ниже, чем в 2022 году.

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