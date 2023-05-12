Вооруженные силы (ВС) РФ сожгут в зоне спецоперации британские боевые машины Challenger 2, которые Лондон направил в качестве военной помощи Киеву. Об этом заявил офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty 12 мая.

«Хорошая новость заключается в том, что у них всего 14 танков Challenger 2 и у них живучесть никакая. Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк», — считает эксперт.

По словам Риттера, российская армия готова к сражению с любой техникой, которую предоставят на Западе.

Вместе с тем, комментируя использование украинскими силами снарядов с обедненным ураном, офицер отметил, что такой шаг в первую очередь навредит самой Украине. Как пояснил Риттер, содержимое боеприпасов приведет к загрязнению территорий, где велись боевые действия. По масштабам это может быть аналогично катастрофе на Чернобыльской АЭС, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов также прокомментировал активное участие Великобритании в снабжении Украины вооружением, в частности танками Challenger 2. По его словам, страна рискует собственной безопасностью, предпринимая такие «дружественные шаги» по отношению к Киеву.

Между тем подобные безрассудные шаги активно поощряются агрессивной политикой коллективного Запада.

11 мая глава британского минобороны Бен Уоллес официально подтвердил, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Великобритания получила от Украины заверение, что эти снаряды не будут применяться для поражения целей на территории России.

Он также подтвердил отправку украинской армии боевых машин Challenger 2.

Ранее, 25 апреля, британский замминистра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Британией на Украину тысяч снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он также указал, что вся предоставленная Лондоном военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и британское минобороны не следит за тем, где и как они применяются.

Вместе с тем еще в конце марта российский лидер Владимир Путин предупредил о том, что Москва ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.