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Медведев заявил о развязанной против России гибридной войне
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Медведев заявил о развязанной против России гибридной войне

Медведев заявил, что против России развязали полномасштабную гибридную войну
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Против России развернута полномасштабная гибридная война. Об этом 12 мая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что сегодня Россия проводит спецоперацию ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также безопасности миллионов граждан.

«Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов», — сказал Медведев.

По его мнению, противники России ведут дело к третьей мировой войне, однако в ней не будет победителей.

Медведев добавил, что в настоящее время неплохо было бы вспомнить, сколько советских ракет хватило США, «чтобы устроить глобальный психоз» во время Карибского кризиса, и сравнить с тем, какой объем оружия за короткий срок был стянут к границам России на территории, подконтрольные НАТО.

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В конце марта представитель делегации России на Конференции по разоружению в Женеве Денис Жуйков указал на то, что эскалация прокси-войны с Российской Федерацией и дальнейшее вовлечение западных государств в ситуацию на Украине могут привести к разрушительным последствиям.

Ранее, 23 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии», но Вашингтон «ничем не гнушается».

При этом еще осенью 2022 года президент России Владимир Путин отмечал, что подлинными причинами гибридной войны против РФ являются алчность Запада и его желание сохранить свою власть в мире.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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