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Рогов сообщил об обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Иван Скиртач
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Токмаку в Запорожской области. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мои земляки — жители Токмака сообщают, что в данный момент этот город Запорожской области под обстрелом боевиков ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

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Накануне, 11 мая, Рогов сообщил, что украинские боевики нанесли удар по Васильевке в Запорожской области из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В результате был поврежден промышленный склад, после обстрела здание загорелось, пожар потушили. Отмечалось, что пострадавших нет, сотрудники предприятия в безопасности.

9 мая ВСУ с применением РСЗО HIMARS обстреляли село Плодородное в Запорожской области, погиб мужчина. Также была ранена маленькая девочка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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