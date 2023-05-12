Экономист назвал реалистичным сценарий ЦБ по восстановлению экономики РФ

Сценарий, который описывает Центральный банк (ЦБ) РФ по восстановлению российской экономики до стабильного состояния, вполне реалистичный, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 12 мая.

«Более того, по опыту предыдущих прогнозов, которые были еще до 2022 года, обычно российские регуляторы, государственные органы давали скромный прогноз, зачастую он был ниже, чем те прогнозы, которые давали международные крупные организации, которые исследуют экономический рост в разных странах, поэтому я думаю, что то, что сейчас есть в сценариях ЦБ, вполне реалистично», — сказал эксперт.

Экономист также выразил мнение, что, учитывая те сложности, которые возникают в экономиках тех стран, которые вводят санкции в отношении России, ситуация в российской экономике может быть даже лучше, чем указывает ЦБ.

«Потому что очевидно, что западные экономики, которые являются основными конкурентами российской экономики, они очень сильно теряют свою конкурентоспособность, то есть западные компании в условиях разгоняющейся инфляции, невероятного роста [цен] на сырье, на энергию, на нефть, на газ теряют конкурентоспособность. И продукция российских компаний в этом смысле в мире выглядят гораздо выгоднее и привлекательнее, чем продукция западных компаний», — объяснил Чирков.

При этом существуют неплохие шансы того, что прогнозы по экономике РФ улучшатся в течение 2023 года, считает эксперт. По его словам, скорее всего, будет наблюдаться уверенное восстановление по многим отраслям, и в первую очередь в обрабатывающей отрасли промышленности.

«Очень хорошо, что такие доклады выходят. Они более сбалансированы. Это не то, что мы видели в начале 2022 года, и на самом деле, как мне кажется, те темпы экономического роста, которые уже обозначены в этом году — квартал к кварталу, месяц к месяцу по отношению к предыдущему году — они задают очень неплохую планку, задают новые цели для российской экономики, для того чтобы Россия была одним из лидеров по экономическому росту в мире. Это вполне может произойти даже в 2024 году», — заключил Чирков.

Ранее в этот день ЦБ опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором говорится о том, что во II квартале 2023-го рост ВВП достигнет 4,2%. На развитие экономики в текущем году будет влиять внутренний спрос. По информации регулятора, в 2025-м основная часть адаптационных процессов завершится, инвестиционная активность вернется на свой долгосрочный уровень. К IV кварталу 2025 года динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%.

До этого, 7 мая, «РИА Новости», ссылаясь на данные Всемирного банка и национальных статистических служб, сообщило, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире.