Реклама
Прямой эфир
Общество
В Архангельске спасли 100-килограммовую свинью из пожара
Мир
Daily mail сообщила о возмущении Зеленского из-за проведения «Евровидения» в Лондоне
Армия
Военный эксперт назвал подтасованными европейские данные о потерях Украины
Мир
Президент Турции пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы страны
Общество
ФССП не будет взыскивать долги с жителей новых регионов перед банками Украины
Происшествия
На западе Крыма средства ПВО сбили украинский беспилотник
Экономика
Уровень безработицы в России снизился до 3,5%
Мир
В МИДе заявили о неспособности ЕС быть посредником между Сербией и Косово
Авто
Заводы стран ЕАЭС собрали рекордное количество легковых автомобилей
Мир
Путин и президент ЮАР по телефону обсудили вопрос продовольственной безопасности
Мир
Экс-офицер разведки США предрек уничтожение танков Challenger 2 на Украине
Мир
Медведев заявил о развязанной против России гибридной войне
Культура
Путин присвоил звание народного артиста России актеру Игорю Угольникову

Экономист назвал реалистичным сценарий ЦБ по восстановлению экономики РФ

Экономист Чирков: сценарий ЦБ по восстановлению экономики РФ до стабильного состояния реалистичный
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сценарий, который описывает Центральный банк (ЦБ) РФ по восстановлению российской экономики до стабильного состояния, вполне реалистичный, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 12 мая.

«Более того, по опыту предыдущих прогнозов, которые были еще до 2022 года, обычно российские регуляторы, государственные органы давали скромный прогноз, зачастую он был ниже, чем те прогнозы, которые давали международные крупные организации, которые исследуют экономический рост в разных странах, поэтому я думаю, что то, что сейчас есть в сценариях ЦБ, вполне реалистично», — сказал эксперт.

Экономист также выразил мнение, что, учитывая те сложности, которые возникают в экономиках тех стран, которые вводят санкции в отношении России, ситуация в российской экономике может быть даже лучше, чем указывает ЦБ.

«Потому что очевидно, что западные экономики, которые являются основными конкурентами российской экономики, они очень сильно теряют свою конкурентоспособность, то есть западные компании в условиях разгоняющейся инфляции, невероятного роста [цен] на сырье, на энергию, на нефть, на газ теряют конкурентоспособность. И продукция российских компаний в этом смысле в мире выглядят гораздо выгоднее и привлекательнее, чем продукция западных компаний», — объяснил Чирков.

При этом существуют неплохие шансы того, что прогнозы по экономике РФ улучшатся в течение 2023 года, считает эксперт. По его словам, скорее всего, будет наблюдаться уверенное восстановление по многим отраслям, и в первую очередь в обрабатывающей отрасли промышленности.

«Очень хорошо, что такие доклады выходят. Они более сбалансированы. Это не то, что мы видели в начале 2022 года, и на самом деле, как мне кажется, те темпы экономического роста, которые уже обозначены в этом году — квартал к кварталу, месяц к месяцу по отношению к предыдущему году — они задают очень неплохую планку, задают новые цели для российской экономики, для того чтобы Россия была одним из лидеров по экономическому росту в мире. Это вполне может произойти даже в 2024 году», — заключил Чирков.

Оценки сладки: почему Минэк значительно улучшил прогноз по ВВП
Экономике в 2023 году предсказывают рост на 1,2%, что оптимистичнее ожиданий МВФ, Всемирного банка и ЦБ РФ

Ранее в этот день ЦБ опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором говорится о том, что во II квартале 2023-го рост ВВП достигнет 4,2%. На развитие экономики в текущем году будет влиять внутренний спрос. По информации регулятора, в 2025-м основная часть адаптационных процессов завершится, инвестиционная активность вернется на свой долгосрочный уровень. К IV кварталу 2025 года динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%.

До этого, 7 мая, «РИА Новости», ссылаясь на данные Всемирного банка и национальных статистических служб, сообщило, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023