Подведены итоги III Молодежного форума по управлению интернетом

Завершил работу III Молодежный форум по управлению Интернетом (Youth RIGF 2023), который прошел 12 мая в Цифровом деловом пространстве в Москве, организованный Центром глобальной ИТ-кооперации при поддержке Фонда президентских грантов. Он собрал самую креативную, талантливую и прогрессивную молодежь в сфере ИТ, интересующуюся будущим Интернета. Около 400 молодых людей принимали участие на площадке офлайн и еще более несколько тысяч смотрели онлайн-трансляцию Форума на платформе генерального партнера — «ВКонтакте».

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в приветственном слове подчеркнул роль России в международном ИТ-сотрудничестве и развитии молодежных движений и волонтерских инициатив. «Для нас важно сохранить свою идентичность в глобальном цифровом пространстве, языковое и культурное многообразие. Защитить наших граждан и, прежде всего, молодежь и детей, создать для них безопасные и благоприятные условия для общения в сети Интернет, получения новых компетенций, раскрытия творческих возможностей», — заявил он.

На открытие Форума также прошло награждение победителей премии Альянса по защите детей в цифровой среде «За безопасное цифровое детство». Победителей награждали Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэллой Черкесовой, председателем Совета директоров ООО «Глобал Рус Трейд» Анной Нестеровой и председателем Альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветой Беляковой.

«Сегодня одна из первостепенных задач государства — обучение, сохранение и поддержка ИТ-кадров. Президент Владимир Путин поставил задачу – обеспечить технологическую независимость страны. Насколько успешно она будет решена, во многом зависит от молодежи, которая приходит в ИТ-сферу. Именно молодое поколение призвано стать ударным звеном цифровой трансформации России. Со своей стороны государство системно поддерживает ИТ-отрасль. Для айтишников запускаются современные образовательные программы и курсы, проводятся тематические мероприятия, конференции и форумы, подобные сегодняшнему. Важно привлечь молодежь к диалогу о будущем Интернета, понять, какие она видит перспективы», - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Сессия «Создать нельзя скачать: национальный контент» была посвящена борьбе с пиратством и потенциалу отечественного онлайн-творчества после ухода западных платформ и производственных студий. Подводных камни генеративных технологий и важность фактчекинга обсудили в сессии «How deep is your fake: технологии обмана в сети». Тему безопасного поведения в Сети, а также опасности скрытых сторон Интернета подняли в рамках сессии «Омут даркнета: как защититься от «темных сил» всемирной паутины». А на сессии «ИТ-волонтеры и инфобез: цифровые инновации на пользу общества» дискуссия была посвящена новому виду добровольной помощи, которая может стать отличным началом карьеры в области высоких технологий.

«Мы очень рады, что с каждым годом наш Форум привлекает все больше и больше молодых людей. Это значит, что будущее Интернета волнует нашу молодежь как никогда раньше, именно поэтому в выборе тем Форума мы стараемся учитывать те тренды, которые преобладают во всемирной паутине. Ну и, конечно, спрашиваем мнение самих пользователей. Наша основная задача – это соединить уже состоявшихся ИТ-специалистов с начинающими, а также помочь ребятам наладить хорошие горизонтальные связи. В конце концов, будущее Интернета — в руках новых поколений», - сказал директор организации-организатора Центра глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.

На полях Youth RIGF был также подписан меморандум о взаимопонимании между Центром глобальной ИТ-кооперации и Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), где стороны договорились разрабатывать и продвигать совместные подходы и инициативы по вопросам просвещения молодежи в информационно-коммуникационной сфере.

«Нам близки цели и ценности Центра: в частности, привлечение молодёжи в ИТ-сферу, укрепление партнерств и развитие ИТ-отрасли в целом. Сейчас для всех главный приоритет — технологическое лидерство России. Уверен, нас с коллегами ждёт продуктивное сотрудничество, много совместных инициатив и проектов», — отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК, член Общественной палаты РФ.

Помимо деловой программы на Youth RIGF были также развернуты фан-зоны с познавательными мастер-классами и интерактивными площадками, где участники могли приобрести новые практические навыки. В качестве одного из таких мастер-классов Центр также представил собственное исследование «Молодежь в ИТ-отрасли: реализация в профессии, ключевые точки роста, значение для развития страны», подготовленного специально для Форума.

Организаторы и участники выразили желание проводить Форум ежегодно для того, чтобы встречаться вновь и давать возможность для диалога и обсуждения новых идей и реализации проектов для молодых людей из России и всего мира.