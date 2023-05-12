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ВЦИОМ: уровень доверия Путину вырос до 80,9%

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Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что президенту России Владимиру Путину доверяют большинство граждан страны. Результаты опубликованы на сайте центра в пятницу, 12 мая.

На вопрос о непосредственном доверии российскому лидеру положительно ответили 80,9% опрошенных (+1,1 п.п. за последнюю неделю). Деятельность Путина одобряют 77,1% респондентов.

Кроме того, увеличилось количество граждан, которые одобряют деятельность правительства, — 53,5% (+2 п.п.). Одобрение премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 56% россиян. При этом доверяют главе правительства 64,5% респондентов (+0,5 п.п.).

Респонденты выразили свое отношение и к главам парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,7% (+1 п.п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 32,2% (–0,4 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,5% (+1,3 п.п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,9% (–0,3 п.п.).

Исследование проводилось с февраля по май текущего года. В нем принимали участие 1,6 тыс. человек, достигших совершеннолетнего возраста.

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Ранее, в конце апреля, ВЦИОМ сообщал, что Путину доверяет более 80% россиян. Между тем уровень доверия к Мишустину составлял 63,3%. Работу правительства РФ одобрили 51,8% опрошенных.

Проведенный ВЦИОМом в феврале опрос показал, что 78% россиян считают искренним послание Путина Федеральному собранию. Большинство опрошенных оказались едины во мнении, что российский лидер обозначил свою позицию четко и понятно, а все поднятые им вопросы были важными и значимыми для страны.

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