В России появится максимальная комплектация гибрида Skywell HT-i

На российский рынок выйдет топ-версия гибридного кроссовера Skywell HT-i, начало продаж намечено на конец июня 2023 года. Об этом сообщает в пятницу, 12 мая, пресс-служба эксклюзивного дистрибьютора китайского бренда в России.

Кроссовер в версии Luxury оборудован литий-ионным аккумулятором с функцией быстрой зарядки емкостью 32,8 кВт⋅ч с запасом хода 145 километров. Чтобы зарядить батарею Skywell с 30 до 80%, потребуется полчаса. Всего автомобиль может проехать до 1267 километров при условии, что он полностью заправлен бензином, а батарея заряжена.

Максимальная скорость гибрида составляет 170 км/ч, разгон до сотни занимает 8,2 с. Расход бензина на 100 километров составляет 0,8 л при полностью заряженной батарее, при разряженной ― 6,1 л.

Комплектация Luxury может предложить владельцу четыре камеры панорамного обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией остановки, системы распознавания дорожных знаков и удержания в полосе и парковочного помощника, который облегчит водителю параллельную и перпендикулярную парковку. Более того, ассистент может подыскать водителю подходящее парковочное место. Также в автомобиле установлены шесть подушек безопасности и LED-оптика с лазерными фарами дальнего света, которая освещает дорогу на 500-600 метров

вперед.

Салон Skywell HT-i, обитый комбинированными вставками из кожи и замши в версии Luxury, может похвастать настройкой освещения из 128 предложенных цветов, а водительское кресло можно перевести в режим «Отдых», который превращает сиденье в «отоманку». Кроме того, передние кресла оборудованы системой подогрева и вентиляции. Водитель и пассажиры могут воспользоваться розетками на 220В (10А) и на 12Вт, а также тремя гнездами USB.

Люксовая версия гибридного кроссовера оборудована аудиосистемой Skyworth Movie system с девятью динамиками и сабвуфером. Также автомобиль оснащен мультимедийной системой с 12,8-дюймовым дисплеем с возможностью

подключения смартфона и функцией дублирования экрана мобильного устройства.

Известно, что Skywell HT-i будет доступен покупателям из России в вариантах Comfort и Premium. На выбор клиенту предлагают пять цветов кузова: белый, синий, серый, черный и голубой..

3 мая в России стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+. Первые покупатели получат гибридный семиместный кроссовер до конца июня 2023 года, а вместе с ним в подарок производитель обещает мощную зарядную станцию и сертификат на ее установку. Автомобиль оснащен гибридным бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и двумя электромоторами с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 65 кВт (88 л.с.). Общая мощность двигателей составляет 235 л.с.