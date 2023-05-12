Глава МИД ФРГ выступила против разрыва экономических связей Евросоюза с КНР

Европейский союз не желает полного разрыва экономических связей с Китаем, заявила 12 мая журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по прибытии на неформальное заседание глав МИД европейских государств, проходящее в Стокгольме.

«Мы, европейцы, не хотим разделения», — сказала министр. Однако, по ее словам, очевидно, что Пекин наращивает системное соперничество, которое идет вразрез с международными правилами игры.

При этом глава МИД ФРГ выступила за снижение экономической зависимости от Пекина. В частности, Бербок высказалась за минимизацию рисков безопасности, которые существуют в настоящее время, например, из-за зависимости от КНР в сфере поставок критически важного сырья.

На фоне этой ситуации она указала, что страны ЕС должны развивать тесное сотрудничество друг с другом.

В апреле верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не боится Китая и призывает его взять на себя еще больше ответственности за мир и безопасность.

При этом в конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что экономика и безопасность ЕС будут зависеть от качества отношений с Китаем.