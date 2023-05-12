Министр юстиции России зачитал приветствие президента участникам ПМЮФ-2023

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко зачитал приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина участникам, организаторам и гостям XI Петербургского международного юридического форума.

В приветствии глава российского государства отметил, что за прошедшие годы ПМЮФ укрепил свои позиции, стал авторитетной площадкой для профессиональных, экспертных дискуссий по широкому кругу правовых вопросов. Также он обратил особое внимание на важность и актуальность главной темы форума — «Суверенитет в праве», подчеркнув, что применение нелегитимных санкций, игнорирование принципов равенства стран, невмешательства в их внутренние дела, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят серьезный урон международно-правовой системе, разрушают саму ее суть.

«Россия неизменно выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в политической сфере и в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте. Убеждены, что именно верховенство закона, уважение к суверенитету государств — это прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка», — говорится в тексте приветственной телеграммы.

В. Путин выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, а идеи и предложения участников будут содействовать решению насущных проблем развития и совершенствования международного права.

XI Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 13 мая.

Подробности о форуме — на официальном сайте.