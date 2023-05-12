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С директора «Гемотеста» потребовали $1 млн за освобождение сына

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Фото: ТАСС/Антон Подгайко
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С директора сети лабораторий «Гемотест» Рудима Газиева требуют $1 млн за освобождение его пропавшего сына — 22-летнего Акима Газиева. Об этом 12 мая сообщил источник «Известий».

Директор лаборатории обратился в полицию и рассказал, что его сын уехал в Санкт-Петербург на отдых и не выходит на связь. У молодого человека были с собой документы и смартфон, который сейчас выключен. В последний раз Газиев писал отцу в день исчезновения — 9 мая: он сообщил, что находится в аэропорту Внуково и летит домой. После этого парень домой не вернулся.

Директор организации после пропажи сына связался с его преподавательницей, которая сказала, что 10 мая видела Акима на занятиях. В тот же день Газиеву-старшему позвонили неизвестные и сообщили, что парень находится у них. Затем еще один человек по телефону попросил у директора организации $1 млн, пообещав на следующий день сообщить некие подробности о сыне.

После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка. Акима Газиева ищут.

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«Известия» 12 мая также сообщали о том, что бывший первый заместитель министра обороны и командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Александр Колмаков обратился в полицию с заявлением о похищении супруги. Его жена Тамара не выходила на связь с того момента, как ушла с утра на работу. Она не вернулась вечером домой. Позже мужчине позвонили с незнакомого номера и потребовали выкуп в размере 1 млн рублей за возвращение супруги. Однако позднее женщину нашли на съемной квартире. Обстоятельства произошедшего и информация о требовании выкупа проверяются.

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