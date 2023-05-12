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Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение ПКР

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Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила организация на официальном сайте.

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется. В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение отменяется в связи с отсутствием убедительных доказательств, которые подтверждают выводы о нарушении обязательств по членству. Более того, трибунал не нашел соответствующей нормы права, которая бы позволила ввести санкции в ответ лишь на возможный риск нарушения обязательств по членству.

МПК рассмотрит вопрос о статусе членства ПКР в организации на генеральной ассамблее в сентябре.

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Ранее, 16 апреля, глава МПК Эндрю Парсонс заявил, что в организации рассмотрят допуск российских спортсменов к соревнованиям. Парсонс уточнил, что любое решение Генассамблеи не будет окончательным и может быть пересмотрено в любой момент.

15 апреля Паралимпийский комитет России обратился в ООН с призывом не допустить дискриминации российских паралимпийцев со стороны МПК.

Членство ПКР в организации было приостановлено 16 ноября 2022 года. Позднее в декабре комитет обжаловал это решение в апелляционном трибунале.

28 марта текущего года исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

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