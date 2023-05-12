Экс-замглавы ФСИН Максименко получил 9 лет колонии за злоупотребление полномочиями

Обвиняемый в превышении должностных полномочий экс-заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко решением суда приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом 12 мая сообщили в Генпрокуратуре России.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, он будет лишен всех званий и наград, а также права занимать должности на государственной службе в течение 11 лет. Также Максименко назначен штраф на сумму 43 млн 378 тыс. рублей.

«Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ», — поясняется на сайте ведомства.

Суд установил, что с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года Максименко, находясь на своей должности, получил от владельца одной из коммерческих организаций взятку в более 2 млн 168 тыс. рублей за незаконное оказание услуг.

Басманный суд Москвы заключил Максименко под стражу в конце ноября 2020 года. В отношении бывшего замглавы ФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов в рамках программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу».

В результате злоупотребления Максименко своими должностными полномочиями не были исполнены 19 госконтрактов, а причиненный ущерб государству превысил 330 млн 83 тыс. рублей.

Максименко занимал должность заместителя главы ФСИН с 2016 года. В марте 2020 года он был освобожден от должности указом президента России.