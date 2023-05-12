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В ГД заявили о плохом влиянии отказа от поставок нефти из РФ на экономику ЕС

Депутат ГД Ананских призвал Германию и Польшу подумать о своих гражданах при отказе от российской нефти
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в пятницу, 12 мая, сообщения СМИ о том, что Евросоюз (ЕС) предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Польшу и Германию.

«Они сделали так много негатива для своей экономики, что уже ничему совершенно не удивлюсь. Самая дешевая нефть всё равно поступает из России», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он отметил, что остановка поставок из РФ плохо повлияет на экономику Запада и на жителей ЕС.

«Надеюсь на остатки здравого смысла и на то, что они хоть немножко думают о своих гражданах», — заключил он.

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Ранее в этот день Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу, сообщает телеканал «Звезда».

Данную меру планируется включить в 11-й пакет санкций. Для утверждения инициативы потребуется соглашение всех членов ЕС. Ранее Германия и Польша уже прекратили получать нефть по «Дружбе», поэтому решение будет скорее символическим, уточняет телеканал «360». Однако после фактического прекращения поставок по северной ветке российской нефти страны через нее прокачивали небольшой объем нефти из Казахстана.

При этом ЕС по-прежнему разрешит Венгрии, Словакии и Чешской Республике перекачивать российскую нефть по этому трубопроводу через южную ветку, которая проходит через Украину.

В 2022 году Германия и Польша импортировали в среднем около 480 тыс. баррелей в день через «Дружбу», а Чехия, Венгрия и Словакия — до 290 тыс. баррелей. Как отмечает Bloomberg, после отказа от поставок по трубопроводу нефтеперерабатывающие заводы стран вынуждены были выработать более сложные маршруты доставки нефти от альтернативных поставщиков. Как минимум одному заводу под Берлином при этом пришлось сократить производство.

9 мая стало известно, что Еврокомиссия посоветовала Германии окончательно отказаться от получения нефти через «Дружбу». По данным издания, Польша практически добилась обещания от ФРГ, что та не будет приобретать нефть через нефтепровод, передает НСН.

Ранее, 7 мая, председатель правления польской компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что запрет на российскую нефть обходится концерну примерно в $27 млн в день.

Наряду с этим он признал, что компания продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба» для завода в чешском Литвинове. Обайтек подчеркнул, что полная замена нефти из РФ требует улучшения логистики.

В свою очередь, в марте глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что отказ от российской нефти может серьезно дестабилизировать рынок.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии). Ранее нефть по северной ветке качали также Латвия и Литва, но с 2006 года эти поставки были остановлены.

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