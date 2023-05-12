Свалки и следы от костров нашли в заказниках Ставрополья

Массовые нарушения обнаружили при проверке состояния памятников природы в Ставропольском крае. Там обнаружили следы от мотоциклов и квадроциклов, свалки отходов, места розжига костров, а также отсутствие мероприятий по уходу за лесом. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на региональную прокуратуру.

Речь идет о таких территориях, как горы Машук, Бештау, Змейка, Лысая, Юца, Джуца, Шелудивая, Развалка. Также в список попали группа родников «Холодный родник», «Травертиновый источник в Русской лесной даче», природные заказники «Русский лес», «Урочище Бударка», «Приозерный» и «Вишневая поляна».

По итогам проверки прокуратура потребовала от главы краевого минприроды Романа Коврыги устранить нарушения. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении памятников природы приняты меры по обеспечению соблюдения режима особой охраны, пишет ИА StavropolMedia.