Французская сеть «Декатлон» продала пять своих магазинов в России

Правительственная комиссия одобрила розничной сети «Декатлон» продажу пяти ее магазинов в России. Сейчас французский ритейлер спортивных товаров избавляется от гипермаркетов, которые приносили наименьшую прибыль, передает телеканал «Известия». К чистке своего бизнеса компания приступила в марте прошлого года. С того момента «Декатлон» сократила число своих российских магазинов вдвое — с 50 до 25. В нашей стране французская компания владеет недвижимостью общей площадью более 150 тыс. кв. м. Как сообщили в Минпромторге, руководство «Декатлона» не извещало власти о намерении продать весь бизнес в России. Французская компания приостановила свою деятельность в нашей стране, но продолжает оплачивать работу сотрудников и аренду помещений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.