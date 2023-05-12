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И.о. замминистра строительства Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе

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Фото: СК РФ/sledcom.ru
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Исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ по Запорожской области пострадал в результате подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Мелитополе. Он доставлен в больницу с травмами. Об этом 12 мая сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, взрывное устройство было заложено в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома. Бомба была приведена в действие, когда чиновник выходил из подъезда. В результате мужчина получил минно-взрывные травмы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

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Ранее в этот день сообщалось, что на улице в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, которое находилось в мусорном баке. Всё произошло в районе 6:50 на улице Шмидта. Отмечалось, что повреждения получили стоявшие рядом автомобили. О пострадавших не сообщалось.

27 апреля СВУ сработало у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе. В здании были разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения. Пострадавших не было.

В тот же день около 5:15 в Мелитополе возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова также сработало самодельное взрывное устройство. В результате погиб на месте заместитель начальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району, еще один сотрудник полиции пострадал.

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