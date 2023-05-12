Путин подписал указ о реализации проекта по изменению уровней высшего образования

Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в РФ. Документ опубликован в пятницу, 12 мая, на сайте Кремля.

Проект предполагает установление в части университетов двух уровней высшего образования — базового и специализированного. Кроме того, вводится один уровень профессионального образования — аспирантура.

Сроки базового высшего образования составят от четырех до шести лет, специализированного — от года до трех лет. На уровне специализированного высшего образования предусмотрено осуществление программ магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Программа будет реализована в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.

Участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты до 30 июня текущего года. Между тем правительству поручено за два месяца определить порядок реализации, а Минобрнауки — за три месяца осуществить финансовое обеспечение и организовать выдачу документов об образовании и квалификации.

Отмечается, что для студентов всех уровней сохраняются прежние гарантии, права и обязанности.

Помимо этого проект предусматривает, что выпускники программ специалитета смогут в дальнейшем поступать в магистратуру; это не будет являться для них получением второго или последующего высшего образования.

Ранее, 19 апреля, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавр, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

Он рассказал, что главная задача первой — обеспечить междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров. Целью специализированного высшего образования станет углубленная подготовка для тех, кто прошел первую ступень. Аспирантура же будет выделена в отдельный уровень, на котором будут формироваться научные и научно-практические кадры.

Ранее, 21 февраля, Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что данное решение сделает систему образования России и всю страну сильнее.