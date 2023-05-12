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Политолог перечислил выгоды Китая от завершения СВО

Политолог Асафов заявил об экономической выгоде для Китая от завершения СВО
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Ailin
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Политолог Александр Асафов заявил о заинтересованности Китая в завершении украинского конфликта.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 12 мая, специалист указал на то, что отсутствие санкционного давления и нормализация торговых отношений в мире несет для Китая очевидную экономическую выгоду. Помимо этого, страна хочет участвовать в поиске мирных решений.

«Если Пекину удастся повлиять на происходящее, помочь России справиться со сложившейся ситуацией, то следующий виток напряженности, который, очевидно, будет касаться уже Китая, может пойти по тому же сценарию», — отметил Асафов.

По мнению политолога, Китай может использовать опыт поиска решений и компромиссов для недопущения напряженности по линии Китай – Тайвань, а также по другим острым вопросам, которые, по его словам, уже прорабатывают в США.

Как отметил Асафов, обсуждения появления центра НАТО в Японии с перспективой размещения антикитайской инфраструктуры — одна из предпосылок того, «вокруг чего будет развиваться следующий виток напряженности».

Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза серьезно взаимодействовать с Китаем по поиску решения украинского кризиса, пишет сайт kp.ru. В письме, адресованном главам МИД стран — членов ЕС, Боррель отметил «готовность ЕС серьезно взаимодействовать с Пекином по поводу конфликта на Украине», сообщает RT. В частности, он подчеркнул, что ЕС «приветствует все действительно позитивные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения», отмечает телеканал «360».

Ранее 12 мая депутат Госдумы Светлана Журова оценила способность Китая склонить Украину к миру. По ее словам, Китай мог бы сделать Украине предложения, которые склонили бы ее к началу переговоров и заключению мира. Речь идет, в частности, об экономических льготах, совместных проектах, которые помогли бы стране восстановиться.

Ранее в этот день стало известно, что бывший посол КНР в России, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса, сообщает НСН. Турне начнется 15 мая.

3 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Ли Хуэй много сделал для развития отношений между РФ и КНР, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов.

Как отмечает REGNUM, в феврале Китай предложил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В частности, китайские власти выступили против поставок оружия на Украину.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве внимательно ознакомились с предложениями КНР и сочли их подходящими для возможной основы урегулирования.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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