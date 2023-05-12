Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению страны в НАТО

Большинство жителей Молдавии выступило против вступления страны в Североатлантический альянса, сообщается 12 мая в Telegram-канале «Sputnik Молдова» со ссылкой на результаты опроса, предоставленные компанией Date Inteligente.

Согласно данному исследованию, против вхождения республики в НАТО выступают 63,5% респондентов, поддерживают — 26,1%.

При этом 10,4% затруднились дать ответ, пишет «Газета.Ru».

Исследование проводилось в конце апреля — начале мая, в нем приняли участие чуть более 1 тыс. человек из 395 населенных пунктов. Погрешность авторы оценивают в 3%.

В начале мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в разговоре с «Известиями» сделал акцент на опасном сближении Молдавии с НАТО.

При этом в апреле депутат молдавского парламента от Партии социалистов Владимир Односталко также в беседе с «Известиями» отмечал, что международная практика доказывает, что присоединение к любого рода военно-политическим объединениям «не приносит добра», а потому Молдавии не следует вступать в НАТО.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Молдавия рискует потерять суверенитет при сближении с НАТО.