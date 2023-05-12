Студентам педвузов из семей участников СВО будет оказана соцподдержка

Студентам педагогических вузов из семей участников специальной военной операции (СВО) будет оказана социальная поддержка. Об этом 12 мая сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.

Ведомство предлагает назначать этим студентам ежемесячные и единовременные выплаты, предоставлять жилые помещения в общежитии в первоочередном порядке, освободить их или снизить для них размер платы за наем и коммунальные услуги в общежитии, а также ежегодно компенсировать проезд к месту жительства и к месту учебы, если педагогический вуз находится в другом населенном пункте.

Вузам предлагается помогать студентам в трудоустройстве и заключении договоров о целевом обучении, а также организовывать психологическую помощь. Университеты могут также устанавливать меры поддержки самостоятельно, информация должна быть размещена на сайтах образовательных учреждений.

Необходимость адресной поддержки студентов из семей участников СВО подчеркнул и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В Год педагога и наставника очень важна адресная поддержка тех, кто решил связать свою жизнь с профессией учителя. И конечно, важно поддерживать ребят, студентов педвузов, из семей участников специальной военной операции, которые сегодня героически защищают наше Отечество», — сказал он.

В феврале президент России Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям участников спецоперации.

В мае правительство РФ утвердило устав Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», в задачи которого входят в том числе комплексное сопровождение ветеранов СВО, вопросы обучения, повышения квалификации, трудоустройства и оказания психологической помощи участникам СВО.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.