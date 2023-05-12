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Студентам педвузов из семей участников СВО будет оказана соцподдержка

Минпросвещения: педагогическим вузам рекомендовано ввести соцподдержку студентов из семей участников СВО
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Студентам педагогических вузов из семей участников специальной военной операции (СВО) будет оказана социальная поддержка. Об этом 12 мая сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.

Ведомство предлагает назначать этим студентам ежемесячные и единовременные выплаты, предоставлять жилые помещения в общежитии в первоочередном порядке, освободить их или снизить для них размер платы за наем и коммунальные услуги в общежитии, а также ежегодно компенсировать проезд к месту жительства и к месту учебы, если педагогический вуз находится в другом населенном пункте.

Вузам предлагается помогать студентам в трудоустройстве и заключении договоров о целевом обучении, а также организовывать психологическую помощь. Университеты могут также устанавливать меры поддержки самостоятельно, информация должна быть размещена на сайтах образовательных учреждений.

Необходимость адресной поддержки студентов из семей участников СВО подчеркнул и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В Год педагога и наставника очень важна адресная поддержка тех, кто решил связать свою жизнь с профессией учителя. И конечно, важно поддерживать ребят, студентов педвузов, из семей участников специальной военной операции, которые сегодня героически защищают наше Отечество», — сказал он.

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В феврале президент России Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям участников спецоперации.

В мае правительство РФ утвердило устав Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», в задачи которого входят в том числе комплексное сопровождение ветеранов СВО, вопросы обучения, повышения квалификации, трудоустройства и оказания психологической помощи участникам СВО.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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