Праймериз «Единой России» – 2023: как пройдет голосование и для чего оно нужно

В конце мая в России начнется важный этап политической жизни. Правящая партия «Единая Россия» проводит набор кандидатов на праймериз перед сентябрьскими региональными и муниципальными выборами. Когда и как будут проходить предварительные выборы и в чем их значение для избирательного процесса — читайте в материале «Известий».

Праймериз — что это такое

Праймериз — это предварительное голосование, которое позволяет определить, кто из кандидатов пользуется наибольшей популярностью в глазах избирателей. По итогам голосования будет сформирован список кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Именно эти члены партии будут выдвигаться в ходе региональных и муниципальных выборов 10 сентября 2023 года.

Кандидаты, набравшие мало голосов, также имеют право участвовать в предстоящих выборах, но, как правило, баллотируются независимо от партии.

Праймериз–2023: сроки проведения

Регистрация на праймериз «Единой России» открылась 17 апреля и будет проходить с 22 по 28 мая. Проголосовать можно на официальном портале партии. Это может сделать любой гражданин РФ, пройдя авторизацию через портал «Госуслуги».

Где и как пройдет праймериз в России в 2023 году

Праймериз будет проводиться в онлайн-формате. Как объясняет партия на своем сайте, для организации голосования будет использоваться технология blockchain «в качестве открытой защищенной от изменений базы данных (электронного реестра), в которой в зашифрованном виде в реальном времени сохраняются поступающие голоса избирателей».

После окончания предварительного голосования будет опубликован закрытый ключ, который позволит каждому желающему убедиться в корректности сохранения данных в первозданном виде.

Технически blockchain-узлы праймериз работают на базе открытого программного обеспечения Multichain.

Кто примет участие в праймериз – 2023: условия для кандидатов

Участие в праймериз «Единой России» могут принять как члены партии, так и просто ее сторонники и беспартийные граждане. Тем не менее, если гражданин является членом другой политической силы, он должен сначала прекратить членство в ней.

Кроме того, для участия в предварительном голосовании соискатель должен также соответствовать следующим критериями:

иметь гражданство РФ;

не иметь судимостей;

не иметь активов за границей.

Последние новости о праймериз Единой России весной 2023 года

В конце апреля «Единая Россия» подвела итоги регистрации на праймериз. По подсчетам партии всего было получено более 13 тыс. заявок, за место боролись по пять человек. При этом всего 14% заявок поступило от действующих народных избранников, а остальные 86% заявок подавали новички региональной политики. Среди них есть и участники специальной военной операции РФ по защите населения Донбасса.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.