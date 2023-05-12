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Волгоградцы испугались излучения от рамок металлодетекторов

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Жителей Волгоградской области стала волновать безопасность во время прохождения через рамки металлодетекторов. Они опасаются рентгеновского излучения и отправляют обращения с соответствующими вопросами в областное управление Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 12 мая.

Граждан поспешили успокоить и разъяснили, что оборудование для обнаружения запрещенных предметов не несет никакой опасности.

«Принцип работы металлодетекторов основан на действии магнитов, реагирующих на присутствие металла. Рентгеновское излучение в работе металлодетекторов отсутствует», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что уровень электромагнитного поля во время работы устройства настолько мал, что возможно сравнить его с работой телевизора или утюга, подключенного к электросети.

Однако есть и противопоказания для прохода через рамку. Например, кардиостимулятор. При его наличии гражданин может пройти досмотр при помощи ручного детектора, отмечает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

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