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Bloomberg: ЕС предложил официально прекратить поставки российской нефти в Польшу и ФРГ

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Евросоюз (ЕС) призвал прекратить поставки нефти РФ по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом в пятницу, 12 мая, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

«ЕС предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу», — сказано в материале.

Это предложение намерены рассмотреть при согласовании 11-го пакета антироссийских санкций. При этом, как утверждает агентство, Берлин и Варшава уже перестали принимать сырую нефть по российскому трубопроводу, поэтому решение будет скорее символичным.

Однако после фактической остановки поставок по северной ветке нефти из РФ Германия и Польша прокачивали через нее небольшой объем топлива из Казахстана. Вместе с тем останутся в силе разрешения Венгрии, Словакии и Чешской Республике перекачивать российскую нефть по «Дружбе» через южную ветку, которая проходит через территорию Украины.

В 2022 году Германия и Польша импортировали в среднем около 480 тыс. баррелей в день через «Дружбу», а Чехия, Венгрия и Словакия — до 290 тыс. баррелей. Как отмечает Bloomberg, после отказа от поставок по трубопроводу нефтеперерабатывающие заводы стран вынуждены были выработать более сложные маршруты доставки нефти от альтернативных поставщиков.

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9 мая стало известно, что Еврокомиссия посоветовала Германии окончательно отказаться от получения нефти через «Дружбу». По данным издания, Польша практически добилась обещания от ФРГ, что та не будет приобретать нефть через нефтепровод.

До этого, 7 мая, председатель правления польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил, что запрет на российскую нефть обходится концерну примерно в $27 млн в день. Обайтек подчеркнул, что полная замена нефти из РФ требует улучшения логистики.

Еще в конце февраля замглавы МИД России Александр Панкин заявлял, что Москва продолжает работу со своими основными импортерами нефти из России. Он подчеркивал, что энергетическое сотрудничество и торговля дружественными странами продолжаются без каких-либо политических сложностей со стороны российских партнеров.

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