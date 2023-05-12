ГП предложили взять на контроль дело о массовой гибели животных из-за пестицидов

Генпрокуратуре предлагают взять на контроль расследование массовой гибели животных из-за применения пестицидов. Об этом говорится в рекомендациях аграрного комитета Госдумы, с которыми ознакомились «Известия» 12 мая.

«Генеральной прокуратуре РФ взять на контроль расследование причинения экологического ущерба в связи с продолжающейся в 2023 году массовой гибелью диких животных вследствие применения запрещенных к ввозу на территорию РФ пестицидов», — говорится в документе.

Правоохранителям также предлагают проследить за необоснованным применением средств защиты растений в Ставропольском крае, Ростовской области, а также проконтролировать расследование уголовного дела по факту гибели пчел в связи с неоднократным применением пестицидов с нарушением законодательства в деревне Утяшкино Заинского района Республики Татарстан.

«Больше половины пестицидов, применяемых в АПК (агропромышленном комплексе. — Ред.), сегодня не регулируются государством. Так, бытовые пестициды — яды, когда люди травят крыс, тараканов, сегодня запрещены для широкого использования в полях, но их, тем не менее, применяют, — пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

По его словам, это приводит к неконтролируемому воздействию на природу и диких животных, которые массово умирают. Например, только за весну этого года в Ставрополе погибло свыше 5 тыс. животных, а также около 2 тыс. краснокнижных серых журавлей.

«Сейчас наш комитет рассылает рекомендации по профильным министерствам, после чего с ними будут согласовываться поправки в законодательство, направленные на изменение этой ситуации», — пояснил депутат.

В указанном документе комитет Госдумы в том числе предлагает более жестко контролировать оборот и использование химикатов. В том числе рассмотреть возможность передачи Россельхознадзору полномочий по государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов и осуществлению контроля за безопасностью сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

27 января сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели зайцев. Еще в начале декабря прошлого года стало известно об обнаружении мертвых животных. Главной версией случившегося называлось отравление химикатами, которые используют для борьбы с мышами на полях.