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В Москве рассказали об онлайн-встречах экспортеров с торгпредами РФ за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За последние два года около тысячи столичных предпринимателей участвовали в онлайн-встречах с торговыми представителями России в других странах. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Уже прошло больше 50 онлайн-конференций. Столичные предприниматели пообщались с торгпредами России в Турции, Сербии, Аргентине, Пакистане, Перу, Алжире, Индонезии, на Кубе и в других странах», — отметила Сергунина.

У представителей московских компаний была возможность задать вопросы о востребованных на зарубежных рынках товарах, актуальных нишах, сертификации, логистике и других особенностях работы в конкретных государствах.

Серию онлайн-встреч «Час с торговым представителем РФ» Московский экспортный центр запустил весной 2021 года. Предприниматели заранее готовят вопросы по экспорту в определенный регион и направляют их в торговое представительство. В итоге участники онлайн-встреч получают информацию о потребительских предпочтениях в интересующей их стране и рекомендации по выходу на конкретный рынок.

По словам Сергуниной, в этом году планируется организовать 32 онлайн-конференции с российскими торгпредами в дружественных странах. Предприниматели уже обсудили перспективы поставок в ОАЭ, Таиланд, Узбекистан, Иран и Марокко.

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