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Минобороны сообщило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром

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На всей линии соприкосновения на соледарском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели наступление. Об этом 12 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что протяженность линии соприкосновения на данном участке составляет более 95 км.

«В наступлении <...> ВСУ задействовали более тысячи военнослужащих, а также до 40 танков», — сказал Конашенков.

Всего Украина предприняла 26 атак. При этом российские отразили все атаки, не допустив прорывов обороны, подчеркнули в Минобороны, пишет «Газета.Ru».

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Ранее в этот день Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие Южного военного округа использовали САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям украинских боевиков. В результате были уничтожены склады боевиков с припасами и горючим. Отмечалось, что эти действия помогли предотвратить ротацию подразделений ВСУ на линии соприкосновения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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