Минобороны сообщило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
На всей линии соприкосновения на соледарском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели наступление. Об этом 12 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что протяженность линии соприкосновения на данном участке составляет более 95 км.
«В наступлении <...> ВСУ задействовали более тысячи военнослужащих, а также до 40 танков», — сказал Конашенков.
Всего Украина предприняла 26 атак. При этом российские отразили все атаки, не допустив прорывов обороны, подчеркнули в Минобороны, пишет «Газета.Ru».
Ранее в этот день Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие Южного военного округа использовали САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям украинских боевиков. В результате были уничтожены склады боевиков с припасами и горючим. Отмечалось, что эти действия помогли предотвратить ротацию подразделений ВСУ на линии соприкосновения.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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