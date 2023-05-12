Первую партию низкопольных автобусов привезли в Рязань
В Рязань прибыли первые пять новых низкопольных автобусов ЛиАЗ. Процедура приемки состоялась в парке МУП «УРТ».
Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, чьи слова приводит РИА «7 новостей», отметил, что вторая партия автобусов ожидается завтра, 13 мая. Их также будет пять. Затем каждую неделю в Рязань будут привозить по 10 машин.
Поставка осуществляется в рамках договоренностей губернатора Павла Малкова в правительстве РФ. В начале июня все 47 новых низкопольных автобусов будут в распоряжении региона. На линию они выйдут также в июне, сообщает 62INFO.ru.
Вице-губернатор выразил уверенность, что выход на улицы новых ЛиАЗов улучшит качество пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что в в этом году в Рязани заменят контактную троллейбусную сеть.