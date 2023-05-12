Сенатор Цеков ответил на подачу иска минюстом Украины о взыскании его активов

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в пятницу, 12 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал подачу иска минюстом Украины о взыскании его активов.

«Они меня в очередной раз решили морально поддержать — это подтверждает, что я занимаюсь правильными делами. У меня активы и недвижимость есть только в России, в Крыму. На Украине пусть они взыскивают, что хотят — там у меня ничего нет», — отметил политик.

По словам Цекова, никакой юридической силы это решение не имеет.

«В Крым им не вернуться. Крым им не видать как своих ушей, какие бы они сказки не рассказывали», — заключил сенатор.

Соответствующее решение минюста Украины ранее в этот день было опубликовано на странице ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как отмечалось, средства должны быть взысканы в доход Украины. Иск был подан 11 мая в Высший антикоррупционный суд Украины.

10 мая агентство Reuters сообщило, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд распорядился направить Киеву средства, изъятые у российского бизнесмена Константина Малофеева. Суд Южного округа Нью-Йорка в феврале разрешил конфискацию $5,4 млн со счета предпринимателя в Sunflower Bank.

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные решения США «бьют по ним самим бумерангом».

За день до этого пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил «РИА Новости», что страна считает возможным использовать средства Центрального банка РФ для восстановления Украины. Объем средств регулятора составляет порядка 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд).

После этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил «Известиям», что Швейцария, действуя вопреки закрепленному международными соглашениями нейтралитету, разрушает наработанный за многие годы международный авторитет.

По его словам, принятое решение закрепит «опасный для Швейцарии тренд лишения нейтральности и независимости», что подорвет ее статус «третейской стороны и удобной финансовой гавани».

4 мая премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также заявил о планах использовать замороженные активы ЦБ РФ для поддержки Украины. По его словам, Бельгия, которая с начала конфликта на Украине заморозила более €180 млрд активов Банка России, изучает возможность, как использовать данные средства для поддержки военных усилий Киева и помощи украинским беженцам в Бельгии.

В ноябре 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.