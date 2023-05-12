Реклама
Прямой эфир
Мир
Еще один памятник советскому солдату снесли во Львовской области
Наука и техника
Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв
Происшествия
В Пермском крае 14-летний подросток скончался после тренировки по хоккею
Спорт
МПК рассмотрит вопрос членства Паралимпийского комитета России в сентябре
Общество
Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в России
Спорт
Сборная РФ по футболу запланировала провести товарищеский матч с командой Индонезии
Политика
Путин поручил создать условия для адаптации мигрантов и освоения ими русского языка
Мир
Bloomberg сообщило о намерении ЕС остановить поставки нефти в Германию и Польшу по «Дружбе»
Происшествия
В Саратовской области женщина погибла из-за рухнувшей на нее ветки дерева
Авто
Toyota сообщила об утечке данных свыше 2 млн водителей
Мир
Во Франции столкнулись с нехваткой более 3 тыс. видов лекарств
Пресс-релизы
В Москве прошла церемония награждения победителей премии «За безопасное цифровое детство»
Мир
Экс-менеджер кантри-певца Джимми Аллена обвинила его в изнасиловании

Сенатор Цеков ответил на подачу иска минюстом Украины о взыскании его активов

Сенатор Цеков об иске минюста Украины о взыскании его активов: это решение не имеет никакой юридической силы
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в пятницу, 12 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал подачу иска минюстом Украины о взыскании его активов.

«Они меня в очередной раз решили морально поддержать — это подтверждает, что я занимаюсь правильными делами. У меня активы и недвижимость есть только в России, в Крыму. На Украине пусть они взыскивают, что хотят — там у меня ничего нет», — отметил политик.

По словам Цекова, никакой юридической силы это решение не имеет.

«В Крым им не вернуться. Крым им не видать как своих ушей, какие бы они сказки не рассказывали», — заключил сенатор.

Соответствующее решение минюста Украины ранее в этот день было опубликовано на странице ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как отмечалось, средства должны быть взысканы в доход Украины. Иск был подан 11 мая в Высший антикоррупционный суд Украины.

10 мая агентство Reuters сообщило, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд распорядился направить Киеву средства, изъятые у российского бизнесмена Константина Малофеева. Суд Южного округа Нью-Йорка в феврале разрешил конфискацию $5,4 млн со счета предпринимателя в Sunflower Bank.

Золото-валютные консервы: в ЕС нет решения по конфискации активов РФ
Эксперты допускают, что Брюссель попытается частично разобраться с этим вопросом в десятом пакете санкций

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные решения США «бьют по ним самим бумерангом».

За день до этого пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил «РИА Новости», что страна считает возможным использовать средства Центрального банка РФ для восстановления Украины. Объем средств регулятора составляет порядка 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд).

После этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил «Известиям», что Швейцария, действуя вопреки закрепленному международными соглашениями нейтралитету, разрушает наработанный за многие годы международный авторитет.

По его словам, принятое решение закрепит «опасный для Швейцарии тренд лишения нейтральности и независимости», что подорвет ее статус «третейской стороны и удобной финансовой гавани».

4 мая премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также заявил о планах использовать замороженные активы ЦБ РФ для поддержки Украины. По его словам, Бельгия, которая с начала конфликта на Украине заморозила более €180 млрд активов Банка России, изучает возможность, как использовать данные средства для поддержки военных усилий Киева и помощи украинским беженцам в Бельгии.

В ноябре 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023