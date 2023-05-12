Гутерриш пригласил Лукашенко поучаствовать в саммите ООН по устойчивому развитию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приглашение принять участие в саммите ООН по целям устойчивого развития (ЦУР) в сентябре. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

«Саммит по ЦУР может стать моментом, когда наш мир перейдет от страха к надежде и от углубления пессимизма к ускорению действий. Я с нетерпением ожидаю Вашего личного участия в Саммите и Вашего вклада в то, чтобы он стал поворотным моментом для ЦУР», — приводит агентство текст послания Гутерриша.

Лукашенко направил генсеку ООН ответное письмо, в котором поблагодарил его за приглашение, подтвердил участие Белоруссии в саммите и заверил, что Минск будет активно содействовать его подготовке.

«Минск в полной мере приветствует эту инициативу. Считаем, что предстоящее мероприятие — хорошая возможность подвести промежуточные итоги наших общих усилий. Республика Беларусь всецело привержена достижению Целей устойчивого развития, они эффективно интегрированы в наши национальные стратегические документы», — сказано в письме.

Президент страны также отметил, что саммит должен четко обозначить взаимосвязь между миром и устойчивым развитием и таким образом дать импульс к началу глобального диалога по безопасности.

В 2015 году страны в составе ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17 целей, которые направлены на устранение нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение всеобщего благополучия.