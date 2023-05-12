Суд 22 мая рассмотрит жалобу на домашний арест Блиновской

Суд рассмотрит жалобу на законность домашнего ареста блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом 12 мая сообщили «Известиям» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Рассмотрение жалобы назначено на 22 мая. Заседание запланировано в Мосгорсуде в 13:45.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей. Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих Блиновской, а также два счета ее мужа, которые были открыты в двух столичных банках.

27 апреля Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Блогера задержали при попытке уехать в Белоруссию на арендованном авто. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. На следующий день суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

3 мая домашний арест для блогера вступил в силу, отмечалось в картотеке Пресненского суда Москвы. На следующий день адвокат Наталья Сальникова, представляющая в суде интересы Блиновской, обжаловала решение суда о домашнем аресте. Защита попросила избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.