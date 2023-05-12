Украина получила от Всемирного банка кредит в $132 млн на сельское хозяйство
Украина получила кредит в размере $132 млн от Всемирного банка на поддержку сельского хозяйства, сообщил 12 мая министр финансов страны Сергей Марченко.
«11 мая 2023 года Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 миллионов долларов», — приводит слова Марченко Минфин в Telegram-канале.
Он отметил, что привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности, в сельскохозяйственном секторе и для улучшения ситуации в пищевой промышленности.
Займ предоставлен в рамках проекта программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство» между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.
В апреле глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.
В том же месяце стало известно, что Вашингтон направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка.
Вместе с тем в марте экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать подачки от Запада. Он отметил, что все собираемые государством налоги в настоящее время идут на военные расходы.