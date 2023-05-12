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Липецкая агрофирма заплатит 700 тыс. рублей за гибель пчел

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В Липецкой области аграрная компания заплатит 686,7 тыс. рублей за массовую гибель пчел. Мор пчелосемей зафиксировали на пасеке в Воловском районе после того, как горчичное поле обработали химикатами.

Установлено, что компания, которая это делала, слишком поздно предупредила население о своих планах. Так, объявление о предстоящем распылении химикатов появилось в местной газете всего за сутки до начала работ. Однако по правилам организация должна была уведомить население не менее чем за три дня, отмечает Lipetskmedia.

Специалисты нашли в пробах растений опасный для пчел инсектицид фипронил. Гендиректора агрофирмы привлекли к административной ответственности за нарушение правил работы с пестицидами.

Хозяину пасеки, у которого погибло более 70% пчел в 71 пчелосемье, суд первой инстанции присудил в виде компенсации 1,7 млн рублей. Однако ответчик посчитал сумму завышенной и потребовал повторной экспертизы. В итоге сумма ущерба уменьшилась до 921 тыс. рублей.

Ответчик должен заплатить 686,7 тыс. рублей, так как ранее уже выплатил пасечнику чуть более 234 тыс. рублей. Он также должен возместить судебные расходы, уточняет GOROD48.

Ранее около 100 пасечников из Удмуртии рассказали о массовой гибели пчел.

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