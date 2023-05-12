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Орбан призвал ЕС заменить «венгерофобию» на сотрудничество со страной

Премьер-министр Венгрии Орбан: в ЕС должны преодолеть «венгерофобию»
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Венгрия призывает Евросоюз отказаться от «венгерофобии» и заменить ее на сотрудничество с Будапештом. Об этом 12 мая заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

«Если брюссельские бюрократы смогут преодолеть свою хорошо развитую венгерофобию, то Венгрия и Брюссель вместе будут способны на великие дела», — заявил глава правительства.

Говоря об отношениях организации с Венгрией, Орбан выразил сожаление в связи с тем, что венгерский город Весперм, выбранный в 2023 году культурной столицей Европы, является скорее одним из немногих положительных исключений.

Вместе с тем премьер-министр напомнил, что главными целями Евросоюза являются мир и процветание участников этого объединения. Однако в настоящее время в странах Европы экономическая ситуация оставляет желать лучшего.

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Ранее, 7 мая, словацкий парламентарий Петер Марчек в беседе с «Известиями» заявил, что Орбан отстаивает интересы страны и ведет независимую от Евросоюза политику, несмотря на то, что Брюссель продолжает давить на страну.

5 мая Орбан заявил, что Венгрия не заинтересована в деградации украинского конфликта, потому что текущая ситуация напрямую затрагивает судьбы проживающих на Украине венгров. Республика в этой связи вдвойне мотивирована в скорейшем разрешении геополитического кризиса.

28 апреля агентство Bloomberg сообщило, что в Венгрии наблюдается значительное снижение поддержки Евросоюза. Только 39% венгров поддерживают политику блока, что стало историческим минимумом для страны.

Многие аспекты в политике ЕС вызывают недовольство у правительства Венгрии. Так, 24 апреля министр иностранных дел республики Петер Сийярто на совете глав МИД стран ЕС снова заявил, что страна выступает против поставок оружия Украине. Он отметил, что поставки вооружений киевскому режиму затягивают конфликт, увеличивая число жертв при военных действиях.

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