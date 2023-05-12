Из Омска запустят прямой авиарейс в Томск

Прямой авиарейс из Омска в Томск запустят с 1 июня. Организацией перевозок займется «ЮВТ Аэро», сообщает ИА «Омскрегион» в пятницу, 12 мая.

Самолеты будут летать между двумя городами два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Отправка рейса из Омска утренняя, в томский аэропорт пассажиры будут добираться к полудню. Назад самолет будет вылетать в обеденное время.

Первый рейс из Омска состоится уже 6 июня. Курсировать самолеты будут до 28 сентября. По информации ИА «Город55», билетов в продаже пока нет.

В начале мая сообщалось, что число авиарейсов из России в Турцию летом вырастет на 50%. Решение связано с существенным ростом спроса россиян на поездки в эту страну.