На развитие Воронежского госуниверситета направят 1,1 млрд рублей
Воронежский государственный университет направит свыше 1,1 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры и строительство новых объектов. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на программу развития вуза.
Финансирование будет направлено с 2023 по 2032 год. 699,8 млн рублей — это собственные средства университета. Еще 410 млн рублей поступит из федерального бюджета. Вуз намерен приобрести учебно-лабораторное оборудование, модернизировать ботанический сад и общежития, развить систему кампусов. Также планируется строительство учебно-научного центра на базе «Веневитиново» и собственного храма.
Отдельное внимание в программе уделяется цифровой трансформации. Университет намерен перейти от стандартного формата обучения к гибридному. Также планируется автоматизация основных бизнес-процессов и проведение мероприятий по повышению уровня цифровой грамотности студентов и сотрудников.