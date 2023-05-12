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«Ъ»: Центробанк России описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного

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По прогнозам Центробанка (ЦБ), рост ВВП к 2025 году стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5%. Об этом говорится докладе регулятора, опубликованном в четверг, 11 мая.

Как сообщает «Коммерсант», в 2024 году экономика России продолжит восстанавливаться и к концу указанного периода вернется на уровень двухлетней давности. Согласно докладу ЦБ, к концу 2024-го рост ВВП сможет вернуться на уровень IV квартала 2021 года.

По данным Банка России, в 2023 году на развитие экономики повлияет внутренний спрос, который станет основой роста ВВП. Во II квартале текущего года рост экономики составит 4,2%.

Что касается I квартала, отмечается, что увеличились потребительская и инвестиционная активности. Это дает прогноз темпов прироста экономики в 2023 году до 0,5–2,0%.

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7 мая стало известно, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. По итогам прошлого года РФ произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что соответствует восьмому месту рейтинга. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

Тогда же глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств, — 14,9%. Для сравнения российский лидер напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.

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