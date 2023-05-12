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Опубликованы кадры с церемонии прощания с соратником Прилепина в Луганске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 12 мая появились кадры с церемонии прощания в Луганске с погибшим в результате покушения на писателя Захара Прилепина его соратником Александром Шубиным.

На видео запечатлены многочисленные траурные венки, которые прислали в знак памяти и скорби сторонники Шубина.

Александр Шубин с позывным Злой был уроженцем Луганска и состоял в батальоне «Оплот» Росгвардии. Он принимал участие в защите Донбасса на протяжении девяти лет. 10 мая погибшего военнослужащего посмертно представили к Ордену мужества и ведомственной награде Росгвардии.

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11 мая церемония прощания с Шубиным проходила в Нижнем Новгороде.

По словам Прилепина, его соратник спасал ему жизнь четыре раза.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. С ним в машине находился Шубин, который в результате ЧП погиб. Прилепина госпитализировали, а затем успешно прооперировали. По последним данным, медики начали готовить писателя ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Пермякова арестовали на два месяца. Мужчине предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». 11 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин добавил, что у обвиняемого в покушении на писателя были сообщники, их личности устанавливают.

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