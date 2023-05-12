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В Удмуртии погибли 30 домашних птиц по неизвестной причине

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В селе Черемушки Можгинского района погибли 30 домашних птиц. У пернатых подозревали птичий грипп, но результаты экспертизы не подтвердили это заболевание в качестве причины гибели, сообщил глава района Александр Васильев.

«До 19 мая в районе будет актуализирована информация о количестве птиц в личных подсобных хозяйствах. Личным подворьям необходимо предоставить полную картину имеющегося поголовья пернатых», — сказал Васильев, его слова приводит Udm-info.ru.

Он также попросил жителей отнестись с понимаем к его просьбе и проявлять бдительность.

Как отмечает ИА «Сусанин», ситуация с высокопатогенным гриппом птиц в Удмуртии сейчас напряженная. Очаги птичьего гриппа уже зафиксированы и подтверждены в Ижевске, Глазове, Красногорском и Кезском районах.

Так, в Глазовском районе у 324 местных жителей изымут уток, кур и гусей. Угрожаемой зоной признали территорию, которая прилегает к Южному озеру в Глазове в радиусе 5 км от границы очага заболевания.

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