Обработка кладбищ против клещей началась в Новосибирской области
В Новосибирске и Новосибирской области кладбища начали обрабатывать против клещей. Работы завершатся к 22 мая.
По данным мэрии, подрядная организация проводит обработку всех территорий вручную. Специалисты распыляют препарат даже на самых отдаленных участках. Традиционно обработка началась с воинских мемориалов и объектов массового посещения, пишет VN.ru.
Жителей региона просят выбирать закрытую одежду при посещении кладбищ, а также пользоваться репеллентами. Пока пик активности клещей не начался. Вредители не заходят на обработанную территорию в течение двух месяцев. Повторная акарицидная обработка пройдет в августе.
Помимо клещей, на некоторых кладбищах опасность представляют змеи. Нашествие рептилий отмечается в Каргатском районе.