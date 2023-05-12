В Дюнкерке жители организовали протест «пустых кастрюль» к приезду Макрона

В Дюнкерке президента Франции Эммануэля Макрона встречают протестом «пустых кастрюль». Об этом 12 мая сообщает сайт радиостанции Franceinfo.

Организатором демонстрации выступил профсоюз Дюнкерка: несколько десятков человек таким образом решили протестовать против пенсионной реформы.

Протестующие собрались вокруг субпрефектуры. Там сделали барьеры, перед которыми демонстранты барабанили по кастрюлям и гудели в рожки.

«Мы по-прежнему против пенсионной реформы», — цитирует издание слова генерального секретаря Морского госпиталя Зюйдкута Ричарда Лоранга.

Безопасность визита Макрона обеспечивают сотни полицейских. Он должен прибыть в населенный пункт во второй половине дня.

В городе Сент 4 мая манифестанты также перекрыли железнодорожные пути, протестуя против прибытия Эммануэля Макрона. На акции собрались несколько десятков человек. Они демонстрировали флаги и зажгли файеры.

Накануне конституционный совет Франции отклонил второй запрос о проведении референдума для оспаривания решения по пенсионной реформе, вызвавшей массовые протесты в стране. Первый запрос был отклонен 14 апреля.

Перед этим манифестации против пенсионной реформы прошли 1 мая. Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и различными предметами, а те в ответ применяли силу и грубо пытались оттеснить митингующих.

15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года. Из-за реформы во Франции не прекращаются протесты.