Toyota сообщила об утечке данных свыше 2 млн водителей

Японская корпорация Toyota Motor Corp сообщила об утечке 2,15 млн данных автовладельцев из Японии. Об этом в пятницу, 12 мая, пишет информационное агентство Reuters.

По данным производителя, в открытом доступе оказались данные владельцев, полученные в период с ноября 2013 года по середину апреля 2023 года. Причиной утечки стала ошибка настроек корпоративного облачного хранилища. Как оказалось, конфиденциальная информация о месторасположении автомобилей и их идентификационных номерах находилась в общем доступе без малого 10 лет.

Под угрозой неправомерного использования оказалась информация о владельцах Toyota и Lexus, которые пользовались проприетарными интеллектуальными помощниками T-Connect и G-Link.

По словам представителей Toyota Motor Corp, об утечке данных автопроизводитель узнал самостоятельно, а это значит, что конфиденциальная информация не попала в руки киберпреступников. На сегодняшний день личные данные изъяты из общего доступа. Японская корпорация проводит внутреннее расследование.

30 января Toyota объявила об отзыве 8 301 автомобиля Lexus моделей GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350 и RC-F, которые были проданы в России с 16 марта 2012 по 1 октября 2019 года. Причиной отзыва стала неисправность устройства контроля улавливания паров топлива (вентиляционная трубка топливного бака в сборе), расположенного в топливном баке, которое может привести к утечке топлива и увеличить риск возгорания автомобиля.