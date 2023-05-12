В Пермском крае 14-летний подросток скончался после тренировки по хоккею
В Пермском крае скончался 14-летний мальчик после тренировки по хоккею, сообщается 11 мая в группе «Детско-юношеский хоккейный клуб «Нытва Юниор» в соцсети «ВКонтакте».
«Ушел из жизни игрок нашей команды, добрый, отзывчивый парень», — говорится в заявлении.
Прощание состоится в субботу, 13 мая. В клубе выразили соболезнования родителям и близким юноши.
Как рассказал тренер подростка perm.aif.ru, ребенок во время тренировки пожаловался на плохое самочувствие. Юношу госпитализировали, но врачам не удалось его спасти, пишет «Газета.Ru».
В ноябре прошлого года подросток умер в Москве на соревнованиях по волейболу в школе.