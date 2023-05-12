Отопительный сезон завершат в Ленобласти к 15 мая

Отопительный сезон завершится на всех территория Ленинградской области к 15 мая. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на региональную администрацию.

На летний режим работы уже перешли котельные в Ломоносовском, Гатчинском, Киришском, Волосовском и Выборгском районах. Специалисты уже ведут подготовку к следующему отопительному сезону. Они проверяют состояние труб и готовятся к строительству новых сетей.

На подготовку сетей из регионального бюджета в виде субсидии выделили свыше 450 млн рублей. Средства пойдут на ремонт 15 инфраструктурных объектов, а также теплосетей протяженностью свыше 7,9 тыс. м. За три года в Ленобласти отремонтировали порядка 50 км сетей и заменили 230 единиц оборудованиях в котельных.

15 мая также отключат отопление в Иркутске. Соответствующее решение уже принято мэрией города.