Москвичей предупредили о возможных пробках до восьми баллов вечером 12 мая

Пробки на дорогах в центре Москвы вечером в пятницу, 12 мая, могут достигнуть восьми баллов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. В связи с коротким рабочим днем в городе час пик начнется раньше — около 16:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, пишет «Москва 24».

Водителей попросили соблюдать скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в городе впервые с начала мая превысила отметку в +20 градусов. По словам специалиста, в полдень воздух на главной метеостанции Москвы на ВДНХ прогрелся до +20,3 градуса. Как отметил Леус, это самый высокий показатель температуры в мегаполисе с начала мая.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в беседе с НСН, что 13 мая станет самым теплым днем первой половины мая и пообещал москвичам июньскую погоду.